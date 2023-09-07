«الإفتاء» توضح 4 خطوات ليكتمل إيمان الفرد.. بينها يحب لأخيه ما يحب لنفسه
كتب:
رؤى ممدوح
08:16 ص | الخميس 07 سبتمبر 2023
دار الإفتاء المصرية- صورة تعبيرية
أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية، فضل وأهمية أن يحب الإنسان لغيره ما يحبه لنفسه، وذلك استناداً على الحديث النبوي الشريف: قالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «لا يُؤْمِنُ أحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لَأخِيهِ - أوْ قالَ: لِجَارِهِ - مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ».
شروط تمام الإيمان
وأشارت دار الإفتاء إلى أنّ الحديث النبوي الشريف قد أكّد على أنّه لا يتم إيمان الشخص حتى يكون بهذه الصفة للمؤمنين، وهي كالتالي:
- أن يحب الإنسان لغيره ما يحبه لنفسه.
- من كفه الأذى عنهم.
- وبذله المعروف لهم.
- ومودته الخير لجميعهم.
- وصرف الضر عنهم.
حرص الإسلام على العلاقة القوية بين الأفراد
ولفتت دار الإفتاء المصرية، إلى أنّ الإسلام حرص بتعاليمه وشرائعه على تنظيم علاقة الناس بربهم ، لينالوا السعادة في الدنيا والآخرة، وفي الوقت ذاته شرع لهم ما ينظم علاقتهم بعضهم ببعض، حتى تسود الألفة والمحبة في المجتمع المسلم، وتابعت: «ولا يتحقق ذلك إلا إذا حرص كل فرد من أفراده على مصلحة غيره حرصه على مصلحته الشخصية ، وبذلك ينشأ المجتمع الإسلامي قويّ الروابط ، متين الأساس».