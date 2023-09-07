«الإفتاء» توضح 4 خطوات ليكتمل إيمان الفرد.. بينها يحب لأخيه ما يحب لنفسه

أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية، فضل وأهمية أن يحب الإنسان لغيره ما يحبه لنفسه، وذلك استناداً على الحديث النبوي الشريف: قالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «لا يُؤْمِنُ أحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لَأخِيهِ - أوْ قالَ: لِجَارِهِ - مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ».

شروط تمام الإيمان

وأشارت دار الإفتاء إلى أنّ الحديث النبوي الشريف قد أكّد على أنّه لا يتم إيمان الشخص حتى يكون بهذه الصفة للمؤمنين، وهي كالتالي:

- أن يحب الإنسان لغيره ما يحبه لنفسه.

- من كفه الأذى عنهم.

- وبذله المعروف لهم.

- ومودته الخير لجميعهم.

- وصرف الضر عنهم.

حرص الإسلام على العلاقة القوية بين الأفراد

ولفتت دار الإفتاء المصرية، إلى أنّ الإسلام حرص بتعاليمه وشرائعه على تنظيم علاقة الناس بربهم ، لينالوا السعادة في الدنيا والآخرة، وفي الوقت ذاته شرع لهم ما ينظم علاقتهم بعضهم ببعض، حتى تسود الألفة والمحبة في المجتمع المسلم، وتابعت: «ولا يتحقق ذلك إلا إذا حرص كل فرد من أفراده على مصلحة غيره حرصه على مصلحته الشخصية ، وبذلك ينشأ المجتمع الإسلامي قويّ الروابط ، متين الأساس».