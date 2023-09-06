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أمين الفتوى بدار الإفتاء: دخول دورة المياه بعد الوضوء لا ينقضه

كتب:

مريم جاد
08:02 م | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال عبر قناة «الناس»، حول حكم دخول دورة المياه بعد الوضوء، وأثر ذلك على الوضوء.. هل ينقضه أم لا؟

دخول دورة المياه بعد الوضوء لا ينقضه

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم: «مجرد دخول الحمام بعد الوضوء لا ينقض الوضوء، فالحمام مكان لا ينجس داخله، إلا إذا باشر فيه شيئًا من النجاسة».

أضاف «شلبي»، أنه إذا باشر السبب ولم يخرج منه شيء بعد تمام الطهارة فإن الوضوء لا ينتقض، بخلاف ما لو فعل ذلك أو أراد نقض الوضوء قبل تمام الطهارة، فإن وضوءَه ينتقض.

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