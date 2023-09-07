هبوط كبير في سعر اليوان الصيني ومخاوف من استمراره كأسوأ العملات الآسيوية

هبوط كبير شهدته عملة اليوان الصينية لأقل مستوى لها منذ بدء الأزمة المالية العالمية، اليوم، بعد صدور بيانات الميزان التجاري، حيث تراجعت عملة اليوان في تداولات الأسواق الداخلية الصينية «أونشور» إلى 7.3279 يوان لكل دولار، وهو أقل مستوى له منذ 12 ديسمبر 2007.

تراجع اليوان الصيني قدر بـ6%

وتراجع عملة الصين المحلية «اليوان» لنحو 6% منذ بداية العام الجاري، حتى أصبح واحدا من أسوا العملات الآسيوية في معدلات الأداء القارية.

وكشفت البيانات الاقتصادية في الصين، اليوم، عن تراجع الصادرات والواردات لنحو 8.8% و7.3% على الترتيب في أغسطس الجاري، ومع ذلك فهي مستويات كانت أقل كثيرا من توقعات المحللين حول العملة المحلية الصينية.

ورغم التحفيزات التي اتخذتها الحكومة الصينية لدعم العملة المحلية، غير أنّ التباطوء في التعافي الاقتصادي في الصين خلال الأشهر الماضية كان الأبرز على المشهد الاقتصادي الصيني.

من جانبه، قال مينج مينج، كبير الاقتصاديين لدى Citic Securities في تصريحات صحفية، إنّ التراجعات الأخيرة في اليوان ترجع بشكل كبير نظرا لتعافي قوة الدولار الشرائية على مستوى العالم، ما انعكس بدوره على اليوان الصيني ليسجل أحدى أسوء الهبوطات التاريخية له لأكثر من 16 عاما، بحسب «cnbc».