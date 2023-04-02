خبير أمريكي: اليوان الصيني لن يهيمن على الدولار في المستقبل

أصدر خبير الاقتصاد الأمريكي، جون كارني، اليوم الأحد، تحذيرات من تأثير تقييم الدولار الأمريكي الأخير بشكل ضعيف؛ لأن ذلك سيؤثر على دور الولايات المتحدة الأمريكية في العالم.

فكرة إطلاق عملة مشتركة بين الصين وروسيا

وأوضح الخبير الاقتصادي بحسب وسائل إعلام أمريكية، أن روسيا الاتحادية والصين قد يعملان على إطلاق عملة جديدة مدعومة بالذهب، متابعا: «ليس تهديدًا خطيرًا فحسب، وأعتقد أنه أمر لا مفر منه بعد المرور بثلاث مراحل للحرب العالمية الثانية، حيث كانت الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم في السبعينيات، وأصبحت الخدمات المصرفية العالمية مركزية بالدولار بشكل أساسي مع سقوط الاتحاد السوفيتي، أصبح العالم بأسره، بشكل أو بآخر، تحت سيطرة الدولار الأمريكي».

وأشار «كاني» إلى بناية عملة مدعومة بالذهب من قبل روسيا والصين سيؤثر بالسلب على الدولار الأمريكي خاصة في ظل عمل بكين على إزالة الدولار من التعاملات التجارية في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.

وبيّن الخبير الاقتصادي، أنه لا يعتقد أن يمثل اليوان الصيني تهديدا للدولار الأمريكي وأن يكون العملة المسيطرة لأن نظام الولايات المتحدة الأمريكية أكثر انفتاحا من النظام في الصين، مشيرا إلى أن أغلب الدول المصدرة للبترول تريد الإبقاء على الدولار وكذلك حلفاء أوروبا واليابان.