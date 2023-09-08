تصعيد جديد ضد «نونو» لاعب الأهلي السابق بسبب مأساة كأس العالم للسلة

تستمر كارثة استئصال كلية لاعب منتخب صربيا لكرة السلة بوريتسا سيمانيتش، خلال فعاليات بطولة كأس العالم المقامة في الوقت الحالي في إندونيسيا واليابان والفلبين، تُلقي بظلالها على الوسط الرياضي، بعد تدخل عنيف مع محترف الأهلي السابق ومنتخب جنوب السودان نونو أوموت.

نجم الأهلي السابق يتسبب في استئصال كلية لاعب في كأس العالم لكرة السلة

بحسب ما ذكرت تقارير «صربيا» بدأت القصة خلال مواجهة جنوب السودان وصربيا، في الدور الأول لبطولة كأس العالم، حيث لم يكن يعرف لاعب المنتخب الصربي المصير الذي ينتظره في الأمتار الأخيرة من عمر اللقاء.

«التحام تحت السلة»، أتبعه صرخات متتالية من سيمانيتش، الذي اتجه مباشرةً إلى المستشفى، ليفاجأ بالصدمة الكبرى، بعد أن خضع لجراحة عائلة لاستئصال كليته بعد تدهور حالته بسبب تعرض اللاعب لمضاعفات خلال العملية الجراحية الأولى.

مطالب بشطب محترف الأهلي السابق بعد تسببه في استئصال كلية لاعب ببطولة العالم لكرة السلة

مطالبات بشطب محترف الأهلي السابق، نونو أوموت الذي قاد الفريق الأحمر للتتويج بدوري أبطال أفريقيا «BAL» منذ أشهر قليلة، والتأهل لكأس العالم للأندية، بعد تسببه في مأساة بصفوف منتخب صربيا.

وصعد الاتحاد الصربي الموقف، حيث يضغط بقوة على الاتحاد الدولي من أجل اتخاذ قرارا ضد نونو أوموت الذي قاد منتخب جنوب السودان لحجز البطاقة الأفريقية المباشرة الوحيدة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

في المقابل يحاول اتحاد جنوب السودان لكرة السلة، الدفاع عن لاعبه ونجم منتخب بلاده من أجل عدم اتخاذ أي قرار ضده، مؤكدا أن التدخل لم يكن متعمدا مع لاعب منتخب صربيا.

استئصال كلية لاعب منتخب صربيا، قد يحرمه من ممارسة اللعبة مرة أخرى، وهو ما جعل الاتحاد الصربي متمسكا بالتصعيد، واسترداد حق لاعبه الذي خسر إحدى كليتيه خلال مهمته القومية مع منتخب بلاده.