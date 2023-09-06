عاجل.. لاعب الأهلي السابق يتسبب في مأساة بالمونديال.. استئصال كلية

مأساة كبرى، شهدتها بطولة كأس العالم لكرة السلة المقامة في الوقت الحالي، بإندونيسيا واليابان والفلبين، بعدما تعرض بوريتسا سيمانيتش، لاعب منتخب صربيا، لاستئصال كليته بشكل عاجل.

لاعب الأهلي السابق يتسبب في استئصال كلية نجم منتخب صربيا لكرة السلة

الأزمة بدأت بتدخل عنيف من جانب نونو أوموت، لاعب منتخب جنوب السودان، والذي كان له دور حاسم في تتويج النادي الأهلي مؤخرا بلقب بطولة أفريقيا للأندية «BAL»، وحجز مقعدا بكأس العالم، خلال فترة إعارته للنادي الأحمر، وذلك خلال مواجهة منتخب بلاده لنظيره الصربي في الدور الأول للبطولة.

«ضربة بالمرفق»، هكذا وقعت الإصابة الجسيمة تحت سلة منتخب صربيا، خلال دفاع سيمانيتش على أوموت قبل نهاية المباراة، لتهتز الصالات بصراخ لاعب المنتخب الصربي الذي تم نقله إلى المستشفى على الفور.

تفاصيل استئصال كلية لاعب منتخب صربيا بكأس العالم لكرة السلة

«استئصال الكلية»، بهذه الجملة أعلن المنتخب الصربي الخبر الصادم، كاشفا في بيان رسمي خضوع اللاعب لجراحة بأحد مستشفيات مانيلا عاصمة الفلبين، بعد المضاعفات الكبيرة التي تعرض لها خلال الجراحة الأولى التي قام بها، ليضطر في النهاية لاستئصال إحدى كليتيه.

صدمة المنتخب الصربي بسقوط أحد لاعبيه الأساسيين، لم تمنعه من مواصلة كتابة التاريخ ببطولة كأس العالم، بعدما حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، عقب تغلبه على نظيره الليتواني، أمس الثلاثاء، بنتيجة 87 - 68، ليضرب موعدا مع الفائز من مواجهة ألمانيا ولاتفيا، من أجل تحقيق حلم التأهل لنهائي البطولة.