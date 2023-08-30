اتحاد كرة السلة: إعداد قوي للمنتخب استعدادا لبطولة العالم (فيديو)

قال عمرو مصيلحي، رئيس لجنة المنتخبات بالاتحاد المصري لكرة السلة، إنّ الاتحاد بذل مجهودا كبيرا مع منتخبنا الوطني لكرة السلة رجال، إذ وفر كل الدعم، كما أن وزارة الشباب والرياضة لم تبخل أيضا، وجرى عمل إعداد قوي جدا للفريق استعدادا لبطولة العالم لكرة السلة.

هدف مدرب المنتخب مان تحقيق مكسب في هذه المجموعة

وأضاف رئيس لجنة المنتخبات بالاتحاد المصري لكرة السلة في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «هدف مدرب المنتخب مان تحقيق مكسب في هذه المجموعة، فقد لعبنا مباراة مميزة ضد ليتوانيا رغم فارق المستوى الكبير، ففي هذه البطولة نلعب ضد مدارس مختلفة، وحققنا فوزا على المكسيك بنتيجة 100_72».

التأهل إلى كأس العالم إنجاز لهذه المجموعة من اللاعبين

وتابع رئيس لجنة المنتخبات بالاتحاد المصري لكرة السلة، «التأهل إلى كأس العالم إنجاز لهذه المجموعة من اللاعبين، المنافسات في أفريقيا قوية جدا، ونحمد الله على أننا حققنا هدفنا، وكان لدينا هدف هو التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة».

الفوز على المكسيك جعلنا نحقق المركز الثالث في المجموعة

وتابع: «الفوز على المكسيك جعلنا نحقق المركز الثالث في المجموعة، وسنلعب ضد الأردن، وكلما حصلنا على عدد نقاط أكبر كلما زادت فرصتنا في اللعب في الأولمبياد».