من هو فابريزيو رومانو أشهر صحفي انتقالات في العالم؟.. «!here we go»

قبل ساعات من إسدال الستار على جميع الانتقالات في الدوريات كافة، يظل فابريزيو رومانو بطل «الميركاتو» والصفقة الأهم هذا الموسم، إذ نجح في اكتساب ثقة الملايين، التي جعلته المرجع الأول للبحث عن أخبار الانتقالات عبر مصدر موثوق.

معلومات عن فابريزيو رومانو

فابريزيو رومانو صحفي إيطالي، صاحب الـ30 عامًا، يعد الصحفي الأشهر في العالم والأكثر تأثيرًا على مدار السنوات الأخيرة، ما ظهر جليًا في عدد متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي بلغ 14 مليون متابع على «فيسبوك»، وهو رقم قياسي لم يحققه أي صحفي في هذا المجال من قبل.

«رومانو» ولد في نابولي بإيطاليا، يوم 21 من شهر فبراير، عام 1993، ويعد مشجع متعصب لنادي واتفورد الإنجليزي، يتقن الحديث بالعديد من اللغات، خاصة أنه يتواصل مع لاعبين من مختلف الدول، إذ يجيد التحدث باللغات الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية، إلى جانب لغته الأم الإيطالية.

جملته الشهيرة

«!here we go».. جملة اشتهر بها فابريزيو رومانو، إذ يضعها قبل أن يعلن عن أي صفقة قاربت على الحسم، وبالفعل لم تمر أيام قليلة قبل الإعلان عن الصفقة التي كشف عن تفاصيلها، وساعده على ذلك عمله في مجال الصحافة منذ سنوات طويلة، والذي ساعده على تدشين موقع خاص به عام 2014.

أين يعمل؟

فابريزيو رومانو في الوقت الحالي صحفي تابع لشبكة سكاي سبورت الإيطالية، بدأ مشواره في مجال الصحافة منذ عام 2011، عندما كان يبلغ الـ18 عامًا، وذلك بمساعدة أحد الوكلاء في إيطاليا، وبدأ الإيطالي في تكوين العلاقات مع اللاعبين ووكلائهم من جميع أندية أوروبا والعالم، وبعد انتشاره بشكل واسع خطف أنظار صحيفة «جارديان» الفرنسية، ليوقع معها عقدًا لكتابة المقالات.

علامة فارقة

لمع نجم فابريزيو رومانو بشكل كبير، عندما انفرد بخبر انتقال ماورو إيكاردي منمن سامبدوريا إلى إنتر ميلان قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة، ثم أكد على انتهاء حقبة زين الدين زيدان التدريبية مع ريال مدريد، وذلك في ولايته الأولى مع الملكي، وحدث بالفعل ما جعله مصدر ثقة عند عدد كبير من الجماهير.