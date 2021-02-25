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كورونا يخترق صفوف إنتر ميلان.. وفرض البروتوكول الصحي

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عبدالرحمن محمود
08:14 م | الخميس 25 فبراير 2021
إنتر ميلان

إنتر ميلان

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، عن إصابة بعض المسؤولين داخل صفوف النيراتزوري بفيروس كورونا، وذلك عبر بيان رسمي، اليوم الخميس.

ونشر النادي الإيطالي بيانا عبر موقعه الرسمي، جاء فيه: «بعد الاختبارات التي تم إجراؤها، يعلن النادي أن المديرين الإداريين أليساندرو أنتونيلو وجوزيبي ماروتا، والمدير الرياضي بييرو أوسيليو، ومحامي النادي أنجيلو كابيليني وأحد أعضاء الفريق الفني قد ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا».

وأضاف بيان متصدر الدوري الإيطالي: «عقب الإصابة بكوفيد 19، سيتبع جميع المدربين والفريق بأكمله الإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول الصحي».

وكان إنتر حسم ديربي ميلانو بثلاثية نظيفة في شباك جاره ميلان، في المباراة التي جمعتهما بملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي.

وافتتح المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز أهداف إنتر ميلان في الدقيقة الخامسة من زمن المباراة برأسية متقنة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضيف الأرجنتيني الهدف الثاني للنيراتزوي في الدقيقة 57 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

واختتم روميلو لوكاكو أهداف إنتر في الدقيقة 66 بتسديدة قوية بقدمه اليسرى سكنت شباك الحارس دونا روما.

وبهذه النتيجة ارتقى أشبال كونتي لصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه ميلان الذي تجمد رصيده عند 49 نقطة.

وأصبح روميلو لوكاكو، أول لاعب من إنترميلان، يهز شباك ميلان في 4 ديربيات متتالية، منذ 71 عاما، بعد بينيتو لورينزي، لاعب إنتر السابق عام 1950.

وقدم روميلو لوكاكو أداء مميزا خلال مواجهة الديربي، ليتفوق على المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان، بعد الاشتباكات التي دارت بين الثنائي خلال المواجهة السابقة بينهما، ليحتفل لوكاكو وتتوجه الكاميرات نحو رد فعل زلاتان.

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