«حياة كريمة» ترحب بتصديق الرئيس السيسي على قانون التحالف الوطني

رحبت مؤسسة حياة كريمة، بتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بعد إقرار مجلس النواب له، والذي يهدف إلى تعميق العمل الأهلي وتنمية المجتمع، سعيًا لتحقيق مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بالتعاون بين مؤسسات العمل الأهلي والقطاع الخاص ومؤسسات الدولة.

التحالف الوطني

وذكرت مؤسسة حياة كريمة، في بيان عنها: «نفتخر بكوننا إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومن مؤسسيه، حيث ساهمنا في تأسيسه منذ مارس 2022، ضمن مجموعة من أهم مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل دون كلل للوقوف على كل احتياجات المجتمع المصري».

وتابعت «حياة كريمة»: «تتشرف المؤسسة بالعمل تحت مظلة التحالف في إطار خطة عمل مشتركة بين كل أعضاءه، لإرساء قواعد العمل التنموي التشاركي في مصر، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الفئات الأولى بالرعاية، ودعم الأسر الأكثر احتياجًا، وتخفيف العبء عن المواطنين، باعتماد آلية عمل محكمة ومميكنة بشكل كامل، وقاعدة بيانات مشتركة لضمان وصول الخدمات للمستحقين».