التحالف الوطني يدعم زواج 1754 فتاة يتيمة بالفيوم ضمن «خير بالتقسيط»

واصلت جمعية الأورمان، إحدى كيانات التحالف الوطني، خلال الأيام القليلة الماضية، تنفيذ المبادرة الانسانية «خير بالتقسيط»، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة لاستهداف دعم زواج الفتيات اليتيمات في مختلف قرى ومراكز محافظة الفيوم، حيث جرى دعم قرابة 2000 فتاة يتيمة في المحافظة حتى الآن.

وأكدت جمعية الأورمان، أنه منذ إطلاقها لمشروع دعم زواج الفتيات اليتيمات ساهمت في زواج نحو 19 ألفًا و893 فتاة في جميع المحافظات، منهن 1754 فتاة يتيمة في محافظة الفيوم، مشيرةً إلى اختيار الفتيات وفق عدة اشتراطات، أهمها عقد قرانها، ووفاة عائلها، وعدم مقدرتها الاقتصادية من واقع بحث ميداني دقيق تُجريه الجمعية.

رسم البهجة على وجوه اليتيمات

وأشادت حمدية محمد شعبان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، في بيان صحفي، بالجهود المتميزة لمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني، والتي تسهم دائمًا في إدخال الفرحة على البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا، وترسم البهجة على وجوه الفتيات اليتيمات، من خلال ما يتم تقديمه من أوجه الدعم والمساندة للفئات المستهدفة.

خدمة جليلة من «خير بالتقسيط»

وأكدت «وكيل التضامن الاجتماعي»، أنّ كل هذه الجهود تأتي متواكبة مع ما تقدمه مبادرة «خير بالتقسيط»، من خدمات إنسانية جليلة لأبناء المجتمع المصري، وتقديم كل أوجه الرعاية المختلفة بالتعاون مع المجتمع المدني الذي أثبت أنه الركيزة الأساسية للتنمية والنماء.

دعم زواج الفتيات اليتيمات

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه من خلال «خير بالتقسيط» يمكن للمتبرعين أن يقوموا بالتبرع على أقساط ممتدة بمبلغ 420جنيه لمدة 36 شهر وذلك ليستطيع الجميع المساهمة في دعم زواج الفتيات اليتيمات، ولوصول الخدمة إلى عدد أكبر من المستفيدين.وأشار إلى أنّ نشاط دعم زواج الفتيات اليتيمات نشاط خيري انساني أطلقته الأورمان قبل سنوات من الأن ومستمرة فيه لما له من أهمية كبيرة في دعم الفتيات اليتيمات غير القادرات في بناء حياة جديدة