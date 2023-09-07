تحرير 11 محضرا في حملة تموينية مكبرة على المخابز بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة منية النصر، حملة تموينية مكبرة على عدد من المخابز البلدية ومنشآت لبيع السلع الغذائية، تضمنت المرور على المخابز والأفران، لضبط الأسعار ومراقبتها وللقضاء على التلاعب والغش، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية وتوفيرها بأسعار مناسبة ومعلنة أمام المواطنين، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، وبتشكيل لجان مكونة من مديرية التموين ومباحث التموين ومديريتي الطب البيطري والصحة، ومسؤولي البيئة والإشغالات، وأسفرت عن تحرير 11 محضرا متنوعا.

نتائج الحملة التموينية على المخابز بمنية النصر بالدقهلية

‎وقال محمد عبدالباقي، رئيس مركز ومدينة منية النصر، في بيان، إنّ الحملة التموينية أسفرت عن المرور على 5 مخابز بلدي بناحية ميزانية ميت عاصم وكفر قنيش وأبو ذكرى ومنشأة عاصم وميت حديد، وجرى تحرير 6 محاضر لعدم وجود شهادة صحية، و5 محاضر لوجود نقص في اشتراطات النظافة، وجرى إعدام 20 كيلو عيش بلدي غير صالح للاستهلاك و5 كيلو عجين بهم أتربة.

‎وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، كما شاركت في الحملة قوة من شرطة البيئة والمسطحات

تكثيف الحملات لتطهير الأسواق بالدقهلية

وأكد رئيس مجلس مدينة منية النصر، تكثيف الحملات لتطهير الأسواق من السلع الفاسدة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية، والتأكد من عدم التصرف في الدقيق وكل المخالفات التموينية وسيكون هناك متابعة مستمرة وفي الفترة المقبلة سنقيم عمليات تفتيش مفاجئ لرصد المخالفات وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العامة حرصا وحفاظا على سلامة وصحة المواطنين.