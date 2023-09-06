ضبط 5 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر في حملات تفتيشية بالمنوفية

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، تقريرا عن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المنشآت التموينية والأسواق والمحلات العامة والمخابز اليوم الأربعاء.

وأسفرت الحملات التفتيشية عن تحرير 209 محاضر تموينية متنوعة، كالآتي:

- 100 محضر مخالفات مخابز، و109 محاضر أسواق، وجود مخالفات نقص وزن وتجميع، وبيع سلع مجهولة المصدر.

- عدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة، والبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.

ضبط 5 أطنان مواد غذائية دون مستندات، و11 شيكارة دقيق بلدي قبل بيعها في السوق السوداء.

أبرز الضبطيات التموينية خلال الحملات التفتيشية في المنوفية

وأشار عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين بالمنوفية، في بيان صحفي، إلى أنه من أبرز المحاضر التي حررت، محضر جنح مركز منوف ضد المدير المسئول عن مخبز بلدي للتصرف فى كمية قدرها 11 شيكارة دقيق بلدي بقصد بيعها فى السوق السوداء.

وأضاف أن المخالفات شملت تجميع 147 بطاقة تموينية للتربح منها دون وجه حق، ومحضر جنح مركز قويسنا ضد المدير المسئول عن مصنع للحلوى وبحوزته 2 طن سكر، 2 طن دقيق فاخر، طن زيت طعام دون مستندات "مجهول المصدر".

جرى تحرير المحاضر اللازمة بتلك الوقائع، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

محافظ المنوفية يوجه بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق

من جانبه، شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على أهمية تكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومحال بيع السلع.

ووجه «أبو ليمون» بمتابعة جميع الأنشطة التموينية لحماية المستهلك من أساليب التلاعب والغش التجاري، وتوفير احتياجاته من السلع والمواد التموينية، وتطبيق القانون بكل الحسم حيال المخالفين.