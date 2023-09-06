تحرير 123 محضرا تموينيا في حملات مكبرة بسوهاج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، حملات مكثفة لضبط الأسواق والمخالفات، ونتج عن ذلك تحرير 123 محضرا تموينيا.

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار

جاءت الحملات تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، بقيادة المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصيلحي، بشن حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار والأسواق والتصدي لأي مخالفات، ورصد شكاوى المواطنين، ما أسفر عن تحرير 123 محضرا تموينيا.

وقال محمد إبراهيم، وكيل تموين سوهاج، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ حملات التموين جاءت على المحلات والأسواق بالمدن والمراكز بالاشتراك مع ضباط مباحث تموين سوهاج.

وتنوعت المحاضر التي جرى تحريرها اليوم الأربعاء ما بين تصرف وإيقاف، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، ومنشأة دون ترخيص، وعدم تمكين من تفتيش، وامتناع عن البيع، وفي مجال الأسواق والبترول، وسلع غذائية منتهية الصلاحية، تجميع بنزين وسجلات، وسلع مجهولة المصدر.