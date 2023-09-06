ضبط 75 مخالفة تموينية خلال حملات على الأسواق والمخابز بالمنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا من ضبط 75 مخالفة تموينية خلال الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية، والاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار والتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

منع حالات احتكار السلع

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتنسيق مع رؤساء المراكز وإدارات التموين، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وفي إطار توجيهات مجلس الوزراء بتوفير كافة السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الغش التجاري والتصدي لأي محاولات لاحتكار السلع والمضاربة في أسعارها بالأسواق والعمل على توفير مطالب واحتياجات المواطنين وضبط المخالفين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

حملات على الأسواق والمخابز البلدية

ومن جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، في تقريره اليومي، جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية؛ إذ أسفرت عن ضبط 75 مخالفة منها 67 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن– غير مطابق للمواصفات - عدم وجود ميزان - سجلات)، وفي مجال متابعة الأسواق جرى ضبط 8 مخالفات (عدم الإعلان عن الأسعار – سلع مجهولة المصدر- بيع أزيد من الأسعار المقررة – شهادة صحية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال للمخالفين.