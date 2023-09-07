افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لـ«طب المناطق الحارة» بجامعة سوهاج

افتتح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لقسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي بالمستشفي الجامعي، بحضور الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور خيري همام رئيس قسم المناطق الحارة ورئيس المؤتمر، الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، الدكتور حمدي سعد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، الدكتورة غادة مصطفى مؤسس القسم، وعدد من أساتذة وشباب الباحثين والأطباء، وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

كلمة رئيس جامعة سوهاج

وفي كلمته رحب الدكتور حسان النعماني، بالقامات العلمية الكبيرة التي تشارك بالمؤتمر، مثمناً الدور الريادي الذي تقوم به كلية الطب، لتطوير المنظومة الطبية والبحثية بسوهاج، وذلك من خلال إقامة المؤتمرات العلمية والطبية، واستضافة أساتذة الجامعات في مختلف التخصصات، والتي تؤتي ثمارها بشكل واضح في التصنيفات العلمية التي تحققها الجامعة على مستوى الجامعات المصرية والعالمية.

تطوير القطاع الصحي

وأكد النعماني، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، سعت إلى التطوير الشامل لقطاع الصحة، موضحاً أن المنظومة الطبية بالجامعة شهدت تطوراً كبيراً بهدف تقديم خدمات علاجية ذات جودة عالية لمرضي المحافظة، ومحافظات الصعيد المجاورة، موضحاً أنه جاري الانتهاء من مستشفى الجراحات التخصصية، ومستشفى شفاء الأطفال هدية الرئيس السيسي التي تم نقل أصولها للجامعة، وإنشاء مستشفى للحروق، وهي الأولى بصعيد مصر، إلى جانب المستشفى الجامعي الجديد، والذي قام الرئيس السيسي بافتتاحه في يناير الماضي، والانتهاء من مبنى كلية طب الإسنان بنسبة 91٪؜، لتكتمل المنظومة الطبية بالمحافظة لخدمة ملايين المرضى بصعيد مصر.

الأهداف الرئيسية للمؤتمر

وأوضح الدكتور مجدي القاضي، أن الهدف الرئيسي من انعقاد المؤتمر، هو تطوير مهارة ومستوى الأطباء العاملين بهذا التخصص نظراً لأهميته، وإعداد جيل جديد قادر على استكمال المسيرة الطبية المقدمة إلى أهالي سوهاج، مشيداً بمجهودات قسم المناطق الحارة في القضاء على فيرس سي، ودوره أيضاً في القضاء على قوائم الانتظار في الحالات المترددة عليه، والتي وصلت لمدة شهر كحد أقصي، مشيراً إلى أنه على ثقة كبيرة بأن المؤتمر سيخرج بالعديد من التوصيات الجيدة القابلة للتنفيذ.

منصة تعليمية لمناقشة الجديد في أمراض الكبد

وأضاف الدكتور خيري همام، أن المؤتمر يعد بمثابة منصة تعليمية لمناقشة كل ماهو جديد في أمراض الكبد والجهاز الهضمي، مقدماً الشكر لإدارة الجامعة على دعمها المستمر للقسم، موضحاً أن المؤتمر يستمر على مدار يومين ويتضمن 3 ورش عمل تدريبية لشباب الأطباء، حول أهم التحديات الحالية في مجال الجهاز الهضمي والجديد في هذا المجال، داعياً شباب الباحثين لضرورة استغلال مثل تلك الفرض للتعلم وتبادل الخبرات.

وفي ختام المؤتمر كرم حسان النعماني رئيس الجامعة كلاً من الدكتورة غادة مصطفى والدكتور إيهاب فوزي مؤسسي القسم على مابذولوه من مجهودات.