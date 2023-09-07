«مياه سوهاج» تكرم العاملين المتميزين بأفرع الشركة

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، اجتماعًا موسعًا ضم رؤساء القطاعات والمناطق والأفرع ومديري العموم، وذلك لمناقشة معدلات الأداء، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب، وأضاف أنه جرى خلال الاجتماع استعراض مخرجات الخطة الاستراتيجية وموقف التحصيل بجميع أفرع الشركة.

تكريم العاملين المتميزين بالشركة

وأوضحت إنجي جمال مدير إدارة العلاقات العامة الداخلية والخارجية، أنه على هامش الاجتماع، جرى تكريم عدد العاملين المتميزين بإدارة نظم وتكنولوجيا المعلومات وإدارة التنفيذ الذاتي، والعاملين بخدمة العملاء والخط الساخن لمجهوداتهم في تلبية خدمات المواطنين.

أفضل محطات مياه بالشركة

هذا بالاضافة إلى تكريم العاملين بمحطات مياه الشرب السطحية والنقالى والجوفية والمدمجة والشبكات، وكذلك العاملين بمحطات الرفع ومعالجة الصرف الصحى الحاصلين على أفضل محطات على مستوى الشركة.