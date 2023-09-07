جامعة سوهاج: اهتمام كبير بالمجال الدوائي في الفترة الأخيرة

شهد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، حفل تخريج الدفعة السادسة لكلية الصيدلة، بحضور الدكتور عبد الناصر يس، والدكتور خالد عمران، نواب رئيس الجامعة، والدكتور علام عبد المنعم القائم بعمل عميد الكلية، والدكتور محمد صلاح الدين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

تخريج الدفعة السادسة من «صيدلة سوهاج»

وهنأ «النعماني» الطلاب وأولياء أمورهم، معربا عن سعادته بالاحتفال بتخريج الدفعة السادسة من كلية الصيدلة وتعيين العشرة الأوائل معيدين بالكلية، موجها التحية والامتنان لأولياء الأمور على مجهودهم مع أبنائهم، كما أوصى الطلاب بآبائهم وأمهاتهم عرفانا بالجميل خلال تحملهم الرحلة الشاقة حتى وصلوا إلى حفلهم الذي يتوج نهاية رحلة البداية.

ووجه «النعماني» رسالة شكر إلى أعضاء هيئة التدريس بالكلية، على مجهوداتهم ودورهم في نقل علمهم وخبراتهم للطلاب، متمنيا للخريجين دوام التوفيق والنجاح والاستمرار في تلقي العلم، وتطوير مهاراتهم في المجال الصيدلي.

ووجه نائب رئيس الجامعة، تحية للخريجين وأولياء أمورهم والهيكل الإداري للكلية، مشيدا بالأداء المتميز له والمشاركة الفعالة للكلية في الأنشطة الطلابية بمختلف مجالاتها.

دور الخريجين في خدمة وطنهم

وأضاف أن الفترة المقبلة يأتي دور الخريجين في البذل والعطاء، لأهاليهم، ومجتمعهم ووطنهم لرد الجميل والمساهمة في بناء الوطن ودفع عجلة التقدم، خاصة وأن المجال الدوائي حظى في الآونة الأخيرة بتقدم وازدهار كبير.

ومن جانبه، هنأ الدكتور علام عبد المنعم، جنود الرحلة المجهولين وهم آباء وأمهات الطلاب لحصولهم على بكالوريوس الصيدلة، منوها بأن حفل التخرج هو بداية الانطلاق نحو تحقيق الأهداف والأمنيات المرجوة للنهوض بالمنظومة الصحية.

وفي ذات السياق، أعرب الدكتور محمد صلاح الدين عن سعادته بحضور ضيوف الكلية والجامعة لحفل تخرج 206 من الصيادلة، والمؤهلين لسوق العمل من خلال دراسة نظرية وعملية طوال خمس سنوات، ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل، وتقديم خدمة طبية مكملة للتخصصات الطبية الأخرى.

جدير بالذكر، أنه في نهاية الحفل ألقى الخريجون قَسَم المهنة، كما جرى تكريم الأوائل والمتفوقين وأعضاء هيئة التدريس، وأعضاء الهيكل الإداري بالكلية.