محافظ سوهاج يبحث مع أعضاء مبادرة «ابدأ» توفير فرص عمل للشباب

بحث اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، مع أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، توفير فرص عمل لشباب محافظة سوهاج، وجذب استثمارات جديدة للمحافظة.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ سوهاج، اليوم، وفدًا من أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، التي تم إطلاقها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوطين الصناعات الحديثة، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وتوفير فرص العمل.

حضر اللقاء، الذي عُقد بديوان عام محافظة سوهاج، أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، والعقيد محمد كمال، مدير مؤسسة «حياة كريمة» بالمحافظة، ومحمد أبو عايد، رئيس فرع الهيئة العامة للاستثمار بسوهاج، وأحمد رشدي، ممثل هيئة التنمية الصناعية بسوهاج، ورؤساء المناطق الصناعية.

تأهيل وصقل خبرات الشباب

وأكد اللواء طارق الفقي، أهمية التدريب العلمي والعملي في المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» لتأهيل وصقل خبرات الشباب وتدريبهم على الحرف والصناعات المختلفة، ومساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتمكينهم اقتصاديًا، إضافة إلى الاهتمام بتطوير المناطق الصناعية بالمحافظة، وتوطين الصناعات الحديثة، وتعظيم الاستفادة من المواد الخام، والمنتجات التي تتميز بها سوهاج، والنهوض بالتكتلات الاقتصادية وتعظيم الاستفادة منها.

محاور مبادرة «ابدأ»

ومن جانبه استعرض المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، الملامح والأهداف والمحاور الخاصة بالمبادرة، والتي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير الصناعة المصرية، وتوطين الصناعات الحديثة لتقليل الفجوة الاستيرادية، فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة، وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، بالتوازي مع توجهات الدولة، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، وذلك من خلال العمل على 3 محاور، هي: المشروعات الكبرى، ودعم الصناعات، والبحث والتطوير والتدريب.

وفي نهاية اللقاء، أهدى أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، درعًا تذكاريًا للواء طارق الفقي محافظ سوهاج، تقديرًا لمجهودات المحافظة في دعم المبادرة، وتذليل المعوقات أمام المستثمرين للنهوض بالصناعة، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.