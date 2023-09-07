طقس معتدل وحالة الأمواج مستقرة بالإسكندرية في نهاية الأسبوع

تشهد محافظة الإسكندرية، غدا الجمعة، تحسنا في درجات الحرارة عما كان عليه الوضع خلال الأيام الماضية، تزامنا مع إجازة الجمعة أو ما تعرف بأجواء «الويك اند» ما يجعلها فرصة للمصطافين للذهاب إلى شواطئ الإسكندرية والاستجمام ونزول البحر.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية غدا الجمعة، مائل للحرارة صباحا، ويتغير بشكل كبير حيث يميل إلى البرودة مساء، مع نشاط رياح ملحوظ واعتدال في ارتفاع الأمواج.

درجات الحرارة في الإسكندرية غدا

وتبلغ درجات الحرارة في الإسكندرية غدا، العظمى 33 درجة مئوية، بينما تسجل الصغرى 27 درجة، بأقل من 4 درجات عن اليوم، ويكون الطقس غدا حار نهارا معتدل ليلا.

ارتفاع الأمواج مع طقس الإسكندرية

ويرتبط طقس الإسكندرية غدا، بحالة البحر، وهي التي تتباين أيضا ما بين خفيفة إلى معتدلة في ظل ارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر، وهو الأمر الذي يتبعه نزول البحر بشكل طبيعي دون قلق، مع الالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ ومعرفة لون الرايات على الشاطئ قبل النزول.