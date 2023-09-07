تنظيم حملة لرفع كفاءة الطرق استعداد لفصل الشتاء بالإسكندرية

قال السيد موسى رئيس حي العامرية أول بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إنه استكمالًا لجهود الحي في رفع كفاءة الطرق والنظافة بالشوارع، ورفع المخلفات بالحي، بالاشتراك مع الحملة المركزية بالمحافظة، جرى العمل على رفع كفاءة الطرق وتمهيدها، وإزالة التراكمات الموجودة عليها، كذلك التأكد من أعمال النظافة وتجريف الأتربة والبوص والهيش الذي يتسبب في تعطيل السير وحركة السيارات والمواطنين، وذلك بمنطقة مرغم بحري، وتمهيد الطريق استعدادًا لاستقبال موسم الأمطار، حتى لا تتراكم المياه وتُشكل بركا ومستنقعات بسبب الأمطار.

تشميع 3 محلات

وأشار رئيس حي العامرية، إلى أنه بناءً على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف الحملات لفرض الانضباط بالشوارع، جرى تنفيذ حملة مسائية بقيادة نائب رئيس الحي، وأسفرت عن غلق وتشميع 3 محلات متنوعة النشاط، غير ملتزمة بمواعيد الغلق المنصوص عليها من قبل رئيس مجلس الوزراء، كما جرى التحفظ على 6 حالات متنوعة من الإشغالات.

إيقاف أعمال بناء مخالف

وأضاف أنه تنفيذًا للقانون ومن خلال حملات الحي، جرى إيقاف أعمال بناء مخالف عبارة عن شدة خشبية لمحل دور ثانِ داخل وكالة الخضار بالمخالفة للقانون، ودون الحصول على الترخيص اللازم، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وما زالت الحملات مستمرة لفرض الانضباط بنطاق الحا ولن يُسمح بأي مخالفة للقانون.