متحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية.. مقتنيات يصل عمرها لـ2000 عام

متحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، أكثر الأماكن تميزا بعروس البحر الأبيض المتوسط، حيث يضم مقتنيات يعود عمرها إلى أكثر من 2000 عام، تمثل مئات الذخائر التراثية ونوادر المخطوطات والكتب ويحفظها ويعتني بها بشكل علمي سليم، ويتم طرحها لمشاهدتها من الجمهور.

متحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية

«الوطن» خاضت جولة داخل متحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، لترصد أبرز المقتنيات التي تمثلت في مخطوطات دينية نادرة على رأسها الترجمة السبعينية للتوراة التي تمت بين جنبات مكتبة الإسكندرية قبل الميلاد، بالإضافة إلى مخطوطات تخص الإنجيل في المسيحية والقرآن الكريم في الإسلام، بالإضافة إلى قطعتين من كسوة الكعبة تم إهدائها إلى المكتبة.

تقول نادية الصريف، رئيس قسم الإرشاد المتحفي بمتحف المخطوطات، إن المتحف يضم 120 مخطوطا وقرابة 40 كتاب نادر.

بردية مكتبة الإسكندرية 235 قبل الميلاد

وأضافت خلال حديثها لـ«الوطن»، أن أبرز مخطوطة منها هي بردية مكتبة الإسكندرية التي يعود تاريخها إلى 235 قبل الميلاد، والتي وجدت في إحدى مومياوات الفيوم في القرن الـ18، وعُرف أنها تابعة لمكتبة الإسكندرية نظرا لنظام الفهرسة بها.

وأكدت أن المتحف يعمل بأحدث أساليب العرض المتحفي من خلال تفاعل الزائر مع المخطوطات والمعلومات الموجودة في المتحف.

دور متحف المخطوطات في المجتمع

وأشارت إلى أن متحف المخطوطات يهتم بتطوير وتدريب الكوادر البشرية في مجالِ الحفظِ المتحفي وترميم المخطوطات والعمل على نقل الخبرات في مجال الترميم والحفظ البيئي إلى صغار المرمِّمين في المؤسسات الإقليمية والدولية، لصنع جيلٍ من المرمِّمين الجدد يقوم بدوره داخل مؤسساته التي يعمل بها، من خلال الدورات التدريبية وورش العمل.

كما أنه يعمل على توفير أكبر عدد ممكن من المخطوطات المصورة من جميع أنحاء العالم وإتاحتها للباحثين بشكل مناسب.