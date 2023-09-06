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مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم الفنانة حنان مطاوع في الدورة الـ39

كتب:

أحمد حسين صوان
06:44 م | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
حنان مطاوع

حنان مطاوع

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، تكريم الفنانة حنان مطاوع، في الدورة الـ39، المقررة إقامتها خلال الفترة من 3 إلى أكتوبر المقبل.

أكد الأمير أباظة، في بيانٍ، أن تكريم حنان مطاوع جاء تقديرا لتميزها الفني والأدوار المهمة التي قدمتها سواء سينمائية أو درامية.

مسيرة الفنانة حنان مطاوع 

يذكر أن حنان مطاوع، ولدت في مدينة القاهرة، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت العمل في مجال التمثيل منذ عام 2001 من خلال مسلسل «حديث الصباح والمساء»، وتوالت بعدها نشاطاتها الفنية بين السينما والتيلفزيون، ومن أعمالها السينمائية: «إوعي وشك، الغابة، هليوبوليس، صياد اليمام»، وقدمت مسلسلات «محمود المصري، الست أصيلة، لا أحد ينام في الإسكندرية».

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.