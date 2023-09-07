فوز الدكتور أحمد شقير بالمركز الأول لجائزة «الطبيب العربي» 2023

فاز الدكتور أحمد عبدالرحمن شقير أستاذ أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، بالمركز الأول بجائزة الطبيب العربي، وذلك خلال فعاليات الاحتفال بيوم الصحة العربي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تحت شعار «تأثير المناخ على الصحة» وتكريم الفائزين بجائزة الطبيب العربي لعام 2023.

الدكتور أحمد شقير يفوز بالمركز الأول بجائزة «الطبيب العربي» لعام 2023

شهد الحفل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب، والدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور عبدالحق سايحي وزير الصحة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الصحة العرب، السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، المستشار ميساء هدمي المشرف على إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية بجامعة الدول العربية، والسفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر.

رئيس جامعة المنصورة يهنئ الفائز ويشكر الحضور

وأعرب الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، في بيان صحفي، عن سعادته بالتواجد في هذا الحدث الهام، والذي يتطرق إلى موضوعين بالغي الأهمية، أولهما لفت الأنظار نحو تأثير التغير المناخي على الصحة، وثانيهما الاحتفال بتكريم الفائزين بجائزة الطبيب العربي للعام الجاري.

خاطر: حصول الدكتور أحمد شقير على الجائزة يعد فخرا لمصر

وأكد الدكتور خاطر، على أن حصول الدكتور «شقير» على هذه الجائزة على المستوى العربي، يعد فخرا لمصر وجامعة المنصورة، لما بذله من مجهودات فى المجال الطبى على المستوى المحلي والإقليمي، وتقدم بخالص التحية والتقدير للأطباء الفائزين بجائزة الطبيب العربي للعام الحالي، متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق في رسالتهم الإنسانية السامية.

جلستان على هامش الاحتفال بيوم الصحة العربي

وعلى هامش الاحتفال بيوم الصحة العربي، عقدت جلستا عمل، الأولى بعنوان «تأثير المناخ على أنظمة الرعاية الصحية» والثانية بعنوان «قطاع الرعاية الصحية في ظل تغير المناخ: بناء الاستدامة والصمود».

وشارك في الحفل وزارات الصحة بالدول العربية، والمندوبيات الدائمة للدول العربية الأعضاء لدى جامعة الدول، والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، والمجلس العربي للاختصاصات الصحية، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، واتحاد المستشفيات العربية، والعديد من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بالصحة، وممثلو مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالصحة والتنمية المستدامة، والخبراء والمختصين والباحثين والمهتمين بقضايا الصحة والمناخ، وعدد من الشخصيات العامة، كما شارك بالاحتفالية الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب بجامعة المنصورة.