تعرف على طرق سداد الرسوم الدراسية بكليات جامعة المنصورة

بعد فتح مكتب التنسيق بجامعة المنصورة لاستقبال الطلاب الراغبين في تسجيل رغباتهم بالكليات، أعلن المكتب طرق سداد الرسوم الدراسية بالكلية التي اختارها الطالب بالجامعة لأنه يوجد أكثر من طريقة في للسداد.

طرق سداد الرسوم الدراسية بكليات جامعة المنصورة

وفقا للموقع الرسمي لمكتب التنسيق، تستعرض «الوطن» طرق سداد الرسوم الدراسية بكليات جامعة المنصورة للعام الدراسي 2023-2024؛ إذ جرى السداد بأكثر من طريقة وهي كالآتي:

- الطريقة الأولى في خزينة الكلية الدفع من خلال فيزا بماكينة POS

- يتوجه الطالب لقسم شؤون الطلاب بالكلية بجامعة المنصورة ويطلب إذن دفع لسداد الرسوم الدراسية

- السداد بموجب إذن الدفع باستخدام فيزا يوجد بها رصيد كافٍ للسداد

- يحصل الطالب على إيصال يفيد بسداد الرسوم الدراسية

- الطريقة الثانية من خلال ماكينة سداد فوري:

- الحصول على رقم ID للطالب من خلال الدخول على بوابة الخدمات الطلابية MYU على الرابط التالي MYU.mans.edu.eg ويتم كتابة الرقم القومي في اسم المستخدم وكتابته في كلمة المرور.

- يتوجه الطالب لأقرب ماكينة فوري داخل الجامعة أو خارجها ليتم السداد برقم الـ ID الخاص بالطالب حيث يظهر المبلغ المطلوب سداده.

- بعد سداد المبلغ المطلوب يحتفظ الطالب بإيصال السداد ويظهر ذلك مباشرة بصفحة الطالب على نظام ابن الهيثم.

إجراءات المقابلة الشخصية للطالب بكليات جامعة المنصورة

ويقوم الطالب بعمل مقابلة شخصية في الكليات التي تقوم بتطبيقها مثل كليات «التربية، التربية للطفولة المبكرة، التربية النوعية الأقسام التي لا تتطلب اختبار قدرات، التمريض، المعهد الفني للتمريض، السياحة والفنادق».

وحتى يستلم استمارة المقابلة الشخصية، يتوجه الطالب إلى شؤون طلاب الكلية ومعه بطاقة الترشيح وصورة شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي لاستلام استمارة المقابلة الشخصية.

يقوم الطالب بسداد رسوم المقابلة الشخصية بخزينة الكلية.

يجرى تحديد مكان وميعاد المقابلة الشخصية للطالب داخل الكلية.

كليات بها أقسم وشعب

ومن ضمن الكليات التي يوجد بها أقسام وشعب «العلوم، التربية، الآداب، التربية النوعية» يتوجه الطالب إلى شؤون طلاب الكلية ومعه بطاقة الترشيح وصورة استمارة الثانوية العامة لاستلام استمارة ترتيب الرغبات طبقا للأقسام والشعب داخل الكلية ليتم توزيع الطلاب على تلك الأقسام والشعب حسب مجموعه ودرجاته في مواد الثانوية العامة، وتقوم الكليات بإعلان نتيجة التنسيق الداخلي للأقسام والشعب على موقع الكلية.