نصائح الدكتور أحمد شقير للوقاية من أمراض الكلى: «ابتعد عن الأبيضين»

قال الدكتور أحمد عبدالرحمن شقير، أستاذ متفرغ بكلية طب جامعة المنصورة ومؤسس مركز التميز للجينوم، إن معدل القصور الكلوي في مصر مرتفع للغاية، والقصور يعني أن الكلية لا تقوم بأداء وظيفتها بالوجه الأكمل، والقصور الكلوي مع الوقت يؤدي للفشل الكلوي، ويعني أن الكلية تتوقف تماما عن عملها في التخلص من المواد الضارة والسموم بالجسم.

وأضاف «شقير»، خلال لقاء ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الجمعة، أن أشهر سببين يؤديان للقصور الكلوي ثم الفشل الكلوي، هما السكر وارتفاع ضغط الدم، ويجب تجنب ذلك بشيء بسيط، وهو عند بلوغ الشخص سن الـ45 يجري تحليلا للبول وقياس الضغط مرة كل عدة أشهر.

ضرورة إجراء تحليل بول كل عام

وكشف عن أهمية إجراء تحليل للبول مرة كل عام أو كل 6 أشهر، متابعا: «البول هو مراية الجهاز البولي، لو عندي سكر أو التهابات هيظهر في البول».

وقدم نصائح عامة لتجنب أمراض الكلى والمسالك البولية، قائلا إنه يجب الإكثار من السوائل والخضراوات والفاكهة، والتقليل من «الأبيضين»، وهما السكر والملح، «الناس بتقولي آكل إيه؟ بقولهم كلوا كل حاجة بس باعتدال».

هل الجبنة واللبن لهما أضرار على مريض الحصوات؟

وتابع: «فيه اعتقاد خاطئ إن الناس اللي عندها حصوات متاكلش جبنة ولا تشرب لبن لأنه يعتقد أن الحصوات بها كالسيوم وبالتالي شرب اللبن سيساعد على تكوين الحصوات، ولكن بالعكس لو بتكون حصوات ومشربتش لبن الحصوات هتكون أكتر».

كما أنه يعتقد أن السمن البلدي والزبدة البلدي أفضل من الزيوت المهدرجة، مستشهدا بقوله تعالى: «فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم»، معقبا: «ربنا حرم على بني إسرائيل حاجات من ضمنها الدهن الطبيعي ووصفها أنها طيبات في آية تانية، ربنا مخلقش حاجة مضرة، ربنا خلق كل حاجة طبيعية ملعبتش فيها أحسن من اللي أنت اشتغلت عليها».