خطوات الكشف الطبي في جامعة المنصورة ورابط التسجيل

حددت جامعة المنصورة عدة خطوات للطلاب الجدد الذين سيلتحقون بالجامعة من أجل عمل الكشف الطبي للتقديم بشكل كامل ووافٍ لكليات الجامعة بعد قبول ترشيحه من مكتب التنسيق.

خطوات تقديم الكشف الطبي في جامعة المنصورة

وأوضحت جامعة المنصورة في بيان أنه يمكن للطلاب التسجيل في الكشف الطبي من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على رابط ابن سينا لإدارة المستشفيات من هنا

- التسجيل بالرقم القومي للطالب.

- اختيار الكلية المرشح لها.

- اختيار الدفع الإلكتروني للحصول علي كود فوري.

- دفع مقابل الكشف الطبي باستخدام الكود.

- الدخول مرة أخرى بنفس الطريقة وتسجيل البيانات.

موعد الكشف الطبي في جامعة المنصورة

وأشارت جامعة المنصورة إلى أنه عند عمل الخطوات السابقة يظهر للطالب مكان وموعد الكشف الطبي المحدد له، ويجب علي الطالب الالتزام بالموعد والمكان المحددين، فيما تقوم الجامعة بتسجيل نتيجة الكشف الطبي ليعرفها الطلاب.

وأتاحت الجامعة للطلاب المتخلفين فرصة أخرى في حالة عدم التسجيل، إذ يقوم الطالب بالتسجيل من جديد وعمل الخطوات السابقة.