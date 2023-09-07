خالد عبد العزيز: وزارة الشباب لديها 250 ساحة شعبية تصلح لإقامة دور سينما صيفية

قال خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، إن الوزارة تمتلك ما يقرب من 250 ساحة شعبية، التي أنشئت في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مشيرًا الى أن كل محافظة من المحافظات كان بها ما يطلق عليه الساحة الشعبية، وكانت مساحتها تتراوح من 10 إلى 15 فدانا، وتتضمن أنشطة ثقافية مختلفة منها الموسيقي والسينما والمسرح.

الظروف الاقتصادية أثرت على الساحات الشعبية

وأضاف عبد العزيز، خلال كلمته بانعقاد لجنة الثقافة والهوية الوطنية بجلسات الحوار الوطني، التي عرضتها قناة «إكسترا لايف»، أن الظروف الاقتصادية أثرت كثيرًا على هذه الساحات الشعبية، كما أن الأماكن والمساحات المتاحة في 250 مركزا تصلح لأن يكون بها دور سينما صيفية.

15 مدينة شبابية

وأوضح أن هناك 15 مدينة شبابية على غرار المدينة الشبابية الموجودة في منطقة أبو قير، مشيرًا الى أن المسرح الموجود في منطقة أبو قير به 1000 كرسي وقاعة مكيفة ومن أعلى المستويات، وتصلح كلها لأن تكون مراكز ثقافية، كما أنه في مدينة شرم الشيخ تم إقامة مدينة شبابية على أعلى مستوى وبكل الإمكانيات المتاحة.