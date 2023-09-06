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التفاصيل الكاملة لمترو الإسكندرية «أبو قير – محطة مصر».. المسار والمحطات

كتب:

كريم روماني
02:28 م | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
حركة المترو- أرشيفية

حركة المترو- أرشيفية

كشفت وزارة النقل، التفاصيل الكاملة لمترو الإسكندرية «أبو قير – محطة مصر»، موضحة أنّه تم توقيع عقد تنفيذ أعمال البنية الأساسية والأنظمة للمترو بين الهيئة القومية للأنفاق، وتحالف «أوراسكوم للإنشاءات – كولاس ريل الفرنسية» ضمن خطتها لتطوير خطوط النقل السككي داخل مصر، وذلك وفق تقرير لها.

التفاصيل مترو الإسكندرية «أبو قير– محطة مصر»

- سيتم تحويل خط أبو قير إلى مترو كهربائي.

- يمتد بطول 43.2 كيلو متر.

- تنفيذ الخط على ثلاث مراحل منفصلة.

- تمتد من محطة أبو قير حتى محطة مصر بطول 21.7 كيلومتر.

- تمتد في مسار سطحي بطول 6.5 كيلومتر.

- تمتد من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية.

- تمتد في مسار علوى بطول 15.2 كيلومترحتى محطة أبو قير.

- تشتمل على 20 محطة.

- تبلغ السرعة التشغيلية للخط 100 كم/ ساعة.

- سيتم تبادل الخدمة مع خط سكك حديد «القاهرة – الإسكندرية» في محطة مصر.

- يتم تبادل الخدمة مع ترام الرمل في محطتي سيدي جابر وفيكتوريا.

- يتم تبادل الخدمة مع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة.

- من المخطط مد الخط باتجاه برج العرب ليربط مع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع.

- أيضا من المخطط مد الخط باتجاه أبو قير الجديدة، ليربط مع الخط الرابع من القطار الكهربائى السريع.

- مد الخط بهدف ربط شبكات النقل الجماعي في محافظة الإسكندرية مع بعضها.

 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.