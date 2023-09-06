التفاصيل الكاملة لمترو الإسكندرية «أبو قير – محطة مصر».. المسار والمحطات
كتب:
كريم روماني
02:28 م | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
حركة المترو- أرشيفية
كشفت وزارة النقل، التفاصيل الكاملة لمترو الإسكندرية «أبو قير – محطة مصر»، موضحة أنّه تم توقيع عقد تنفيذ أعمال البنية الأساسية والأنظمة للمترو بين الهيئة القومية للأنفاق، وتحالف «أوراسكوم للإنشاءات – كولاس ريل الفرنسية» ضمن خطتها لتطوير خطوط النقل السككي داخل مصر، وذلك وفق تقرير لها.
التفاصيل مترو الإسكندرية «أبو قير– محطة مصر»
- سيتم تحويل خط أبو قير إلى مترو كهربائي.
- يمتد بطول 43.2 كيلو متر.
- تنفيذ الخط على ثلاث مراحل منفصلة.
- تمتد من محطة أبو قير حتى محطة مصر بطول 21.7 كيلومتر.
- تمتد في مسار سطحي بطول 6.5 كيلومتر.
- تمتد من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية.
- تمتد في مسار علوى بطول 15.2 كيلومترحتى محطة أبو قير.
- تشتمل على 20 محطة.
- تبلغ السرعة التشغيلية للخط 100 كم/ ساعة.
- سيتم تبادل الخدمة مع خط سكك حديد «القاهرة – الإسكندرية» في محطة مصر.
- يتم تبادل الخدمة مع ترام الرمل في محطتي سيدي جابر وفيكتوريا.
- يتم تبادل الخدمة مع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة.
- من المخطط مد الخط باتجاه برج العرب ليربط مع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع.
- أيضا من المخطط مد الخط باتجاه أبو قير الجديدة، ليربط مع الخط الرابع من القطار الكهربائى السريع.
- مد الخط بهدف ربط شبكات النقل الجماعي في محافظة الإسكندرية مع بعضها.