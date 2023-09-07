ضبط 82 بطاقة تموينية في حملات على مخابز الإسكندرية

أكد المهندس محمود القلش معاون مديرية تموين الإسكندرية للإعلام والاتصال السياسي لـ«الوطن»، أنه بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالرقابة على المخابز البلدية، أصدر المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بشن حملات وتشديد الرقابة على المخابز.

التأكد من وصول الدعم لمستحقيه

وأشار القلش، إلى أن إدارة الرقابة بمديرية التموين بالإسكندرية برئاسة مؤنس محمد المشرف العام للإدارة، وأحمد حسن وأحمد على مفتشي الإدارة، قامت بالاشتراك مع إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبدالله عثمان مدير الإدارة، وإشراف أحمد هيبة رئيس الرقابة بحملة تموينية على المخابز البلدية، للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، ومنع التلاعب بمقدرات الشعب.

حملات تموينية على المخابز البلدية

وأوضح القلش، أن الحملة على المخابز البلدية أسفرت عن تحرير محضر جنحة لأحد المخابز البلدية المدعمة بمنطقة أبيس لتجميعه 82 بطاقة تموينية، بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت جهود الحملة عن الآتي:

- تحرير محضر تصرف في 12 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة 50 كجم.

- تحرير محضر تصرف في 10 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة 50 كجم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.