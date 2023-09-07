بكين توجه ضربة جديدة إلى «أبل».. هاتف هواوي يزيح آيفون من السوق الصيني

وجهت الصين ضربة قوية جديدة إلى شركة «آبل» الأمريكية، بعدما منعت موظفي الحكومة من استخدام هواتف «آيفون»، مما يتوقع أن يكون لذلك أثره على مبيعات الشركة، حيث تمثل الصين السوق الأكبر بالنسبة لشركة «آبل»، وتعتمد عليها الشركة في تحقيق نمو إيرادتها.

تطوير هاتف جديد منافس

وعملت الصين منذ سنوات على تطوير صناعة الهواتف الذكية محليًا، وتمكنت من تصنيع هاتف جديد من شركة هواوي الصينية ينافس أجهزة آيفون بقوة.

طفرة تكنولوجية في الصين

واعتمدت هواوي في تصنيع الهاتف الجديد المنافس على إنتاج الرقائق الدقيقة الحديثة، لتحدث طفرة تكنولوجية في الصين.

تصعيد الحرب التكنولوجية

الهاتف الجديد مزود بشريحة هواوي 5G Kirin 9000s، وهي شريحة ذات مواصفات فائقة، استمرارًا من الصين في تصعيد حربها التكنولوجية مع الولايات المتحدة.

مبيعات آبل تتأثر

مبيعات شركة آبل معرضة للتراجع بعد تطوير الصين هاتفها الجديد من شركة هواوي، باعتبار الصين السوق الأكبر والأبرز بالنسبة لشركة آبل، والتي تقوم بتصنيع غالبية أجهزتها في الصين.