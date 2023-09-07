أمين الفتوى: لا يحق للرجل ضرب زوجته حتى لو ارتكبت فعلا مشينا.. (فيديو)

حذر الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الأزواج من ضرب الزوجات، قائلا: «الزوجة لم تأت من بيت أهلها لكي تُضرب، لكن جاءت عشان كل منهما يحترم الآخر».

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الخميس، بقوله «لو الزوجة أخطات فيه أهل وفيه أمور شرعية يتخذها الزوج، لكن مافيش ضرب مؤذي، المرأة ليست جارية عنده، وحتى لو أخطأت خطأ مشين، لا يحق لك ضربها.. أخرج بالمعروف».

واستكمل: «الضرب بيسبب عقدة نفسية، وأنا شفت بنتين أصيبوا نفسيا، وكانوا بيرفضوا الخُطّاب عشان عندهم مشكلة كبيرة إن والدهم كان بيضرب أمهم ضرب مبرح، وبالتالي خايفين يتزوجوا عشان كده».