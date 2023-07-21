دار الافتاء توضح حكم الشرع في جمع التبرعات بين خطبتي الجمعة

ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال حول حكم الشرع في جمع النقود بالمسجد ما بين خطبتي الجمعة الأولى والثانية، مؤكدة عدم جواز تخطي رقاب الناس يوم الجمعة، لأن صلاة الجمعة شعيرة من شعائر الإسلام، وحبب الشرع السعي إليها والاجتماع فيها.

تخطي الصفوف يوم الجمعة

وأوضحت الإفتاء أنه لا يجوز تخطي رقاب الناس يوم الجمعة، وأكد المذهب الحنفي أن تخطي الصفوف يوم الجمعة لا بأس به وذلك بشرطين الأول ألا يؤذي أحدا به بأن يطأ ثوبه أو يمس جسده، على أن يكون الشرط الثاني أن يكون ذلك قبل شروع الإمام في الخطبة، وإلا كُره تحريما.

وأشارت الإفتاء إلى جواز جمع التبرعات قبل شروع الإمام في الخطبة، وإلا كره تحريمًا، ويستثنى من ذلك ما إذا تخطى لضرورة.

أراء الفقهاء

ولفتت إلى رأي الشافعية في هذا الأمر قائلة إن تخطي الرقاب يوم الجمعة مكروه، وهو أن يرفع رجله ويخطي بها كتف الجالس، أما المرور بين الصفوف بغير الشروط التي ذكرت فليس من التخطي الذي يجوز بل هو مكروه، أما لدى الحنابلة فإنه يكره لغير الإمام والمؤذن بين يدي الخطيب إذا دخل المسجد لصلاة الجمعة أن يتخطى رقاب الناس إلا إذا وجد فُرجَةً في الصف المتقدم، ولا يمكنه الوصول إليها إلا بالتخطي؛ فإنه يباح له ذلك.