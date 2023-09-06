رمضان عبدالمعز: الناس حولت نعمة الزواج لنقمة 

قال الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبدالمعز، إنه يوجد عزوف عن الزواج رغم أنه نعمة من الله، مؤكدًا أن الجيل المتزوج، أوصل للأجيال الجديدة المشكلات الزوجية، مع أن القرآن الكريم وصف الزواج بأنه آية من آيات الله في قوله تعالى: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً».

الناس حولت نعمة الله لنقمة

ووجه رسالة للشباب خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «dmc»، قال فيها، إن الزواج نعمة كبيرة من الله، ولكنه أصبح نقمة لأننا أسأنا الاختيار، ولم نقتضي بكلام الله سبحانه وتعالى، ولم نتبع سنة النبي عليه السلام، مشيرًا إلى أن النبي عليه السلام قال: «الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة».

الناس بدلوا الزواج الذي شرعه الله من مودة إلى إرهاق شديد

أضاف أن الناس بدلوا الزواج الذي شرعه الله من مودة وسكن، إلى إرهاق شديد وديون على الزوج والزوجة، مشيرًا إلى أن الله عز وجل يقول في كتابه «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ».