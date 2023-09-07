خالد داغر: «المتحدة» أدخلت مهرجان القلعة كل بيت.. وساهمت بقوة في نجاحه

أعرب الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، عن سعادته بنجاح الدورة الحادية والثلاثين من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، المقرر ختامه اليوم بحفل الموسيقار عمر خيرت على مسرح قلعة صلاح الدين.

وقال لـ«الوطن» عن نجاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الجديدة: «هذا المهرجان إحدى ثمار التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشبكة قنوات الحياة على نقل حفلات المهرجان ليدخل كل بيت، وشكرا لوزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني على دعمها الدائم، فضلا عن وزارة السياحة والآثار».

وشدد «داغر» على أن مهرجان القلعة من المهرجانات القليلة في العالم التي يستطيع فيها الفنان يتقدم أنماط وأشكال مختلفة من الفنون في مخرجان واحد مشيرا إلى أنه يعد واحدا من أعرق وأقدم المهرجانات الفنية في المنطقة العربية.

يذكر أن برنامج فعاليات مسرح المحكى بـ مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته 31، شمل عروضا لكل من عز الأسطول، نسمة محجوب، مجموعة التشيللو state of hermony، فايا يونان، أوركسترا القاهرة السيمفونى، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر، سيمون، هشام عباس، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفى شوقي.