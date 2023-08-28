«الأوبرا» تحتفي بتغطية «الوطن» لـ مهرجان القلعة.. وتبرز تصريحات هاني شاكر

احتفت الصفحة الرسمية لإعلام دار الأوبرا المصرية، بتغطية جريدة «الوطن» لأحداث وفعاليات مهرجان محكي القلعة، من خلال ملف بعنوان «مهرجان القلعة إقبال ومتعة وتنوع»، وذلك في عدد الجريدة اليوم الاثنين.

مهرجان محكى القلعة

ونشرت صفحة دار الأوبرا الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ملف «الوطن» وعلقت عليها: «شكرا للأستاذة ضحى محمد على التغطية المميزة بعنوان «مهرجان القلعة إقبال ومتعة وتنوع» والكاتب الصحفي محمود الرفاعي على الحوار المميز الذي أجراه مع الفنان هاني شاكر بعنوان «مهرجان القلعة فكرة عظيمة.. والمتحدة نقلت فنوننا لكل بقاع العالم»، مشيدا بعظمة مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، وقدرته على جمع جميع طوائف الشعب المصري.

انطلاق فعاليات مهرجان القلعة

وانطلقت فعاليات افتتاح النسخة الـ31 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في العشارة مساء أمس، وعقبه تكريم عددا من نجوم وصُناع الموسيقى والغناء .

وينعقد مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، ويترأس المهرجان الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية.