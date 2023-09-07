ضبط 116 مخالفة تموينية في حملات على الأسواق بالدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية، حملات تموينية على الأسواق والمخابز، لضبط المخالفات، وجرى تحرير 116 مخالفة والتحفظ على المضبوطات.

حملات مرورية مفاجئة على الأسواق بالدقهلية

وأشار السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، في بيان له، أنه جرى عمل حملات تموينية، بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحافظة الدقهلية بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفين.

تحرير 116 مخالفة تموينية بالدقهلية

وأوضح السيد دايرة، أنه جرى تحرير المحاضر في السنبلاوين، بالاشتراك مع مديري إدارات «بلقاس، جمصة، المطرية، نبروه، أجا، المنصورة، المنزلة، دكرنس»، وجري تحرير 116 مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز والأسواق جاءت كالتالي:

- محضر تجميع 77 بطاقة تموينية.

- 3 محاضر عدم وجود سجل تفتيش.

- محضر انتهاء من الإنتاج.

- محضر عدم إعطاء بون صرف.

- 2 محضر عدم وجود قائمة بيانات.

- 4 محاضر تجميع دقيق بقيمة 15 شيكارة.

- 6 محاضر تصرف في دقيق بقيمة 25 شيكارة.

-24 محضرًا لعدم مطابقة المواصفات.

-31 محضرًا بنقص وزن مابين 8- 26 جم.

- 20 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار.

- 13 محضرًا بعدم وجود شهادة صحية.

- محضر غلق في مواعيد العمل الرسمية تاجر تمويني.

- محضر تجميع سلع تموينية بقيمة 39912 جنيه.

- 2 محضر سلع مجهول المصدر.

- محضر غش تجاري.

- 2 محضر تجميع مقررات تموينية، «مخبز سياحي – مخزن».

- 3 محاضر ذبح خارج السلخانة.