مديرية التموين بسوهاج تحرر 3 آلاف مخالفة خلال شهر نوفمبر 2022

شنت مديرية التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية، ومديرية الصحة، والطب البيطري، والإدارات التموينية المختلفة بدائرة المحافظة حملات مكثفة، أسفرت عن تحرير 3014 محضرًا متنوعًا خلال 30 يوما.

2549 مخالفة للمخابز والمطاحن

وقال محمد إبراهيم وكيل وزارة تموين سوهاج إن المحاضر المحررة جاءت بواقع 2549 مخالفة للمخابز والمطاحن خلال شهر نوفمبر الماضي، و 465 مخالفة في مجال الأسواق، منها 255 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار، وتنوعت المحاضر بين مخالفات عدم إعطاء بون صرف، نقص وزن، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم مطابقة للمواصفات، وسلع مجهولة المصدر، وتجار تمويني، وعدم حمل شهادة صحية، وعدم نظافة مخابز، وانتهاء صلاحية.

ضرورة إحكام الرقابة

وشدد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج على ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها وأشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين من أي ضرر صحي.