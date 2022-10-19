شروط التقديم لوظيفة مدير مديرية التموين بمحافظة أسيوط

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن حاجتها لشغل وظيفة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط، ضمن المجموعة النوعية للوظائف القيادية.

شروط التقديم على الوظيفة

تتضمن الأوراق المطلوبة بيان حالة وظيفية حديث معتمد ومختوم من جهة عمله، موضحًا به (تاريخ ومحل الميلاد – التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية – تاريخ التعيين - التدرج الوظيفي -القدرة على إجادة لغات أجنبية – المعرفة بعلوم الحاسب الآلي – الخبرة النوعية والزمنية –الاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث - الوظائف الإشرافية – الإجازات الخاصة ونوعها – الدورات التدريبية ونوعها ومدتها ومكانها – العلاوات التشجيعية – خطابات الشكر والتقدير – الجزاءات إن وجدت – تقارير الكفاية لآخر عامين – محل الإقامة – 4 صور شخصية – صورة بطاقة الرقم القومي - العنوان ورقم الهاتف وأي بيانات أخري يري المتقدم إضافتها مؤيدة بالمستندات التي تدعم طلبه).

كما تتضمن الشروط بيان عن أبرز الإنجازات والإسهامات في الجهة التي عمل أو يعمل بها مؤيدًا بالمستندات الدالة على ذلك، واقتراحات تطوير العمل بالوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية.

سنوات الخبرة

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة قيادية من المستوى الوظيفي مدير عام أو قضاء مدة كلية مقدارها 18 عاما، على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

تستمر فترة التقديم خلال الفترة من 16 أكتوبر الجاري حتى 16 نوفمبر المقبل، وتقدم الطلبات باليد إلى رئيس الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام الوزارة «99 ش القصر العيني – القاهرة»، ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بالبريد كما تستبعد الطلبات غير المستوفاة لشروط الإعلان.