موسيقيون في الحوار الوطني: يجب أن نرتقي بوجدان الشعب المصري من خلال الفن

قال الموسيقار هاني شنودة، إن الطفل المصري موهوب بفطرته ويولد موهوبا ويجب علينا تنمية تلك الموهبة.

وأضاف «شنودة» خلال كلمته بجلسة الصناعات الثقافية المنعقدة في الحوار الوطني، قائلا: «نفسي نوفر كل الأشياء أمام الطالب وهو يختار، على أيامي كان موجود هواية الموسيقي وزراعة البساتين واللاسلكي والطيران الشراعي، وكان الأمر أمامي اخترت الموسيقى».

وتابع: «عاوزين التبادل الثقافي بشكل أكبر، أنت لست وحدك في هذا العالم، مهم نسمع تجارب الآخرين في كل مكان في العالم، نحتاج التبادل الثقافي لأنه مهم».

وأشار إلى أهمية الحفاظ على الأغنية المصرية، قائلا: «الأغنية بتحافظ على الهوية المصرية في اللغة.. العامية المصرية بنت الأغنية المصرية وتحافظ عليها لسنوات يجب أن نرتقي بها ونحافظ عليها».

الموسيقى لا تقل عن الرياضة

وفي هذا السياق، قال الموسيقار راجح داوود، إن الموسيقى لها تأثير على كل ما هو كائن حي، الجميع يتأثر بالموسيقى؛ لما لها من علاقة مباشرة بتربية المشاعر.

جاء ذلك في كلمته بلجنة الثقافة والهوية الوطنية حول ملف الصناعات الثقافية بين الواقع المأمول: السينما والدراما والتلفزيونية.

وتابع: من خلال تربية المشاعر، الإعلام لابد أن يرتقي بوجدان الشعب المصري، مطالبا أن يكون للتعليم والإعلام دور كبير للنهوض بالموسيقى، وذلك من خلال عدد من البرامج للموسيقى والفنون والفنون الشعبية.

الموسيقار محمد رحيم يوصي بمشروع مؤسسة مصرية لحفظ الملكية الفكرية

وفي المقابل، أعرب الموسيقار محمد رحيم، عن سعادته بالدعوة لحضور جلسة لجنة الثقافة والهوية الوطنية حول ملف الصناعات الثقافية بين الواقع المأمول: المسرح والموسيقى والغناء، متابعًا أنه درس وتعلم الموسيقي في المدرسة.

وأضاف أنه حدد هدفه في الجامعة، مشيرا إلى أن أول لحن قام به كان للفنان عمرو دياب، ثم بعدها الفنان محمد فؤاد.

جاء ذلك في كلمته بالجلسة الثانية بلجنة الثقافة والهوية الوطنية حول ملف الصناعات الثقافية بين الواقع المأمول: المسرح والموسيقى والغناء.

وتابع «رحيم»: أول ما دخلنا سوق المنافسة طورت من نفسي ودرست وتابعت التقنيات الجديدة، مشيرا إلى أن الأغاني المصرية موجودة في كل مكان خارج مصر.

أوصى «رحيم» بمشروع مهم وهو مشروع مؤسسة مصرية لحفظ الملكية الفكرية، وطالب بالاهتمام بأقسام الموسيقى بالجامعات المصرية، «لابد أن نهتم بها حتى نعرف نخاطب العالم لأنها هي اللغة الجديدة».