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عضو أمناء الحوار الوطني: ملف الشباب مهم لتشابكه مع عدد من الملفات الأخرى

كتب:

محمد عزالدين
07:24 م | الخميس 07 سبتمبر 2023
عماد الدين حسين

عماد الدين حسين

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن ملف الشباب متشابك مع الكثير من الملفات الأخرى، إذ يرتبط أيضا بحرية الرأي والأحزاب والحوكمة والتعددية والطاقات والتعليم وأوضاع المدارس والجامعات، ولاسيما أن هناك 25 مليونا ما بين طفل وشاب في المراحل التعليمية، وحوالي 5 ملايين طالب جامعي.

ثلث الشعب المصري من الشباب

وأضاف «حسين»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن ثلث الشعب المصري من الشباب في الجامعات والمدارس، ومن ثم هذا عدد كبير للغاية، كما أن الشباب نصف الحاضر والمستقبل كله، وفكرة تمكينهم تتباين بين القوى السياسية المختلفة.

وأشار إلى أن البعض يفهم تمكين الشباب بأن يكون هناك حرية عمل سياسي داخل الجامعات للأحزاب والقوى السياسية، والبعض يرى أن هذا أمر صعب، فحينما جرى السماح حتى ولو بصورة غير شرعية أتاح لجماعات تكفيرية وقوى خارجية تؤثر في الشباب.

سرعة إصدار قانون المحليات

وأوضح أن البعض يطالب بسرعة إصدار قانون المحليات، وإجراء انتخاباتها، لتكون أكثر تمثيلا للشباب على أرض الواقع، حيث ستضم 60 ألف مقعد بالمحليات.

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