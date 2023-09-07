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عضو «أمناء الحوار الوطني»: ضرورة تأهيل الشباب قبل تمكينهم من المناصب التنفيذية

كتب:

محمد عزالدين
07:19 م | الخميس 07 سبتمبر 2023
الدكتور طلعت عبدالقوي

الدكتور طلعت عبدالقوي

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن هناك تمثيل جيدا للشباب في المناصب التنفيذية، وهناك توجهات قوية للرئيس السيسي بتعيين نواب ووزراء ومحافظين من الشباب، وهو ما تم فعليا على أرض الواقع وعلامات بأن الدولة معنية بالشباب.

فتح الباب للشباب

وأضاف «عبدالقوي»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة فتحت أبوابها على مصراعيها للشباب للنهوض والإبداع، مشددا على ضرورة تأهيل الشباب قبل تمكينهم من هذه المناصب للاستفادة منهم.

وأشار «عبدالقوي» إلى أن هناك رغبة ملحة في تحدث عن تفعيل الاتحادات الطلابية وتمكينها وزيادة فعاليتها، وأن الأحزاب لا بد أن يكون لها تمثيل جيد للشباب.

مخرجات قابلة للتنفيذ

وأوضح أن الجلسات الخاصة بالشباب جيدة وتنتهي بمجموعة من المخرجات قابلة للتنفيذ، منها تمكين  الطلاب البالغ عددهم 25 مليون في المراحل المختلفة، على القيادة والممارسة منذ الصغر.

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بقلم محمد عزالدين