مجلس التعاون الخليجي: حقل الدرة النفطي ملكية مشتركة للسعودية والكويت

أعلن المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الخميس، أن حقل الدرة النفطي بكامله ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، وذلك حسبما أفادت فضائية «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها قبل قليل.

حقوق استغلال الثروات في تلك المنطقة

وأكد المجلس الوزاري بمجلس التعاون الخليجي على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية-الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط.

وأوضح أن للدولتين وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة، مشدداً على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل، أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، حسبما ذكرت وكالة الانباء السعودية.

المجلس الوزاري يعقد دورته الـ157 بالرياض

وعقد المجلس الوزاري بمجلس التعاون الخليجي دورته الـ157 اليوم الخميس بمقر الأمانة العامة، بالعاصمة السعودية الرياض، برئاسة وزير خارجية سلطنة عمان رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة وزير خارجية دولة بالإمارات العربية المتحدة، ووزير الخارجية بمملكة البحرين، ووزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية، ووزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر، ووزير الخارجية بدولة الكويت، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي.