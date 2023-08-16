«التعاون الخليجي» يؤكد دعمه لجهود حل الأزمة الروسية الأوكرانية سلمياً

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، دعم دول المجلس للجهود السلمية الرامية لحل الأزمة الروسية - الأوكرانية، وأهمية استئناف اتفاق تصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا عبر البحر الأسود، لتسهيل تصدير الحبوب وكافة المواد الغذائية والإنسانية، للمساهمة في توفير الأمن الغذائي للدول المتضررة.

بحث مستجدات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن تصريحات الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاءت خلال اتصال هاتفي مع ووزير خارجية أوكرانيا، ديميترو كوليبا، اليوم الأربعاء، بحثا خلاله مستجدات الأزمة في أوكرانيا.

موقف مجلس التعاون الخليجي من الأزمة الأوكرانية

وأشار «البديوي» إلى أن موقف دول المجلس مبني على ما جاء في البيان الصادر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ43 (ديسمبر 2022)، المتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، والذي نص على أن موقف مجلس التعاون مبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.

كما أكد الجانبان، خلال الاتصال، أهمية المضي قدماً باتجاه مشروع خطة العمل المشتركة، التي تتضمن موضوعات مهمة تخدم مصالح الجانبين.