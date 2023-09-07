مراسل «القاهرة الإخبارية»: ترحيب واسع بين السودانيين بحل الدعم السريع

تحدث محمد إبراهيم، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، عن ردود فعل الشعب السوداني والمجتمع المدني على قرار الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، بحل ميليشيا الدعم السريع، مشددًا على أنه لاقى استجابة واسعة من القوى السياسية والمواطنين السودانيين.

ترحيب بإلغاء قانون قوات الدعم السريع

وقال «إبراهيم»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «منتصف النهار» الذي تقدمه الإعلامية دانيا الحسيني، على قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء اليوم الخميس: «في السودان، يوجد ترحيب واسع من جانب المواطنين، بعدما قرر البرهان إلغاء قانون قوات الدعم السريع، باعتبارها قوات خائنة متمردة، وبخاصة أنها ميليشيا متمردة خارجة عن القانون، تنفذ انتهاكات واسعة في كل مدن السودان».

القرار يضعف ميليشيا الدعم السريع

وأكد أن هذا القرار سيضعف ميليشيا الدعم السريع أكثر مما هي ضعيفة طيلة الأيام الماضية، لافتًا إلى أن هذا القرار بحسب المراقبين له ما بعده، وربما سيمضي الجيش السوداني في عملية الحسم التي لا تزال مستمرة، وبخاصة في العاصمة الخرطوم، وتحديدا عند سلاح المدرعات، كما تشهد مناطق أخرى قصفا قويا من الجيش السوداني.