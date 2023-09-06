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إعلامي سعودي شهير عن صفقة محمد صلاح: اربطوا الأحزمة للأكشن الكبير

كتب:

محمد أيمن سالم
10:25 م | الأربعاء 06 سبتمبر 2023
محمد صلاح

محمد صلاح

غرد الإعلامي السعودي الكبير وليد الفراج مقدم برنامج أكشن مع وليد عن صفقة محمد صلاح لاتحاد جدة، حيث يتبقى 24 ساعة فقط على غلق باب الانتقالات الصيفية بالدوري السعودي، وهو ما يزيد من مخاوف جماهير العميد التي ترغب بقوة في التعاقد مع أسطورة ليفربول.

وكتب الفراج، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إكس:«فجأة وبدون مقدمات صمت كامل حول الصفقه الأكبر محليا ودوليا بعد سيل من التسريبات الإعلامية من الطرفين للضغط في المفاوضات.. أنصح بعدم الاستعجال في إطلاق الأحكام قبل اللحظة الأخيرة، أربطوا الأحزمة للأكشن الكبير.. ننتظر ونشوف».

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