عاجل.. مفاجأة مدوية لـ محمد صلاح والأهلي المصري حال انضمامه لاتحاد جدة

كشف موقع ترانسفير ماركت، المتخصص في الكشف عن انتقالات اللاعبين والمدربين خلال فترات الانتقالات الصيفية والشتوية، عن نسبة جديدة بشأن صفقة محمد صلاح لاتحاد جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، والذي سيكون على موعد مرتقب مع الأهلي المصري بكأس العالم للأندية حال اتمامها

وشهد موقع ترانسفير ماركت تراجع نسبة انضمام أسطورة ليفربول وقائد المنتخب الوطني محمد صلاح، لفريق اتحاد جدة لتصل لنسبة 51% بعدما كانت 54% خلال الأيام الماضية لتواصل التراجع بسبب تمسك ليفربول باستمرار نجمه رفقة الفريق وعدم رحيله.

النسبة ترجع إلى المعطيات الأخيرة

وتُعتبر النسبة الخاصة بموقع ترانسفير ماركت حسب المعطيات الأخيرة من المواقع العالمية والمصادر الموثوقة التي تكشف عن آخر المستجدات في الصفقة المنتظرة والتي تسببت في جدل وضجة إعلامية كبيرة كون محمد صلاح أحد أهم لاعبي العالم في الوقت الحالي وله شعبية كبيرة.

وكانت صحيفة ذا صن الإنجليزية كشفت صباح أمس الثلاثاء، عن تفاصيل عرض الاتحاد الجديد من أجل ضم محمد صلاح، حيث ذكرت بأن العرض القياسي في الميركاتو وصل إلى 215 مليون إسترليني، حيث كان ليفربول قد رفض العرض السابق الذي وصل إلى 170 مليون إسترليني طالع التفاصيل من هنا.