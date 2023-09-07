تموين سوهاج: تحرير 134 محضرا في حملات على الأسواق

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، اليوم الخميس، حملات مكثفة على الأسواق والمحلات من مركز البلينا جنوبا إلى مركز طما شمالًا، لضبط الأسواق والمخالفات، ونتج عن ذلك تحرير 134 محضرًا تموينيًا.

حملات تموينية لضبط الأسعار

وجاءت الحملة تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، بقيادة المهندس محمد إبراهيم، وكيل الوزارة، تنفيذا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي مصيلحي، بشن حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار والأسواق، والتصدي لأي مخالفات، ورصد شكاوى المواطنين.

حملات على مستوى المراكز

وقال وكيل تموين سوهاج، المهندس محمد إبراهيم، في تصريح لـ«الوطن»، إنّ حملات التموين جاءت على الأسواق والمحلات والأسواق في المدن والمراكز، بالاشتراك مع ضباط مباحث تموين سوهاج.

وتنوعت المحاضر التي جرى تحريرها على النحو التالي: «عدم تمكين من تفتيش، وصرف وإيقاف، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل، ومنشأة دون ترخيص، وامتناع عن البيع، تجميع بنزين وسجلات، وسلع مجهولة المصدر، وفي مجال الأسواق والبترول، وسلع غذائية منتهية الصلاحية».