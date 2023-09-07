عادات تزيد طاقتك في العمل.. بينها الاستيقاظ مبكرا وتحفيز النفس

العديد من الأشخاص يمارسون عادات يومية خاطئة، خاصة خلال فترة الصباح، ما يؤثر على الروتين اليومي بأكمله، وقد يتسبب في عدم قدرتهم على أداء المهام المطلوبة منهم بالشكل المناسب، ويعيق نجاحهم في مسيرتهم المهنية، لذلك يجب اتباع عادات صباحية مناسبة لبدء اليوم بنشاط وإنتاجية.

عادات صباحية مهمة

الاستيقاظ مبكرًا، يضمن للشخص أن يكون لديه الوقت الكافي لقضاء يومه في ممارسة عادات أخرى مفيدة، كما أنه يوفر وقتًا هادئًا للاسترخاء في اليوم بدلاً من التسرع، وفق ما نشره موقع «العربية»، كما أن تناول وجبة الفطور يساعد في تنشيط الجسم والعقل، كما أنه يحفز عملية التمثيل الغذائي، لكن ينبغي التأكد من أن الإفطار يتضمن البروتينات الخالية من الدهون والكربوهيدرات المعقدة والدهون الصحية.

وممارسة الرياضة في الصباح الباكر بشكل مستمر، يعزز الحالة المزاجية والتركيز والطاقة لساعات، وبعد ذلك القيام بأي نشاط بدني يُعد مفيدًا، ويمكن ممارسة التمارين الرياضية لمدة 5 إلى 10 دقائق فقط في الصباح أن تحقق نتائج مبهرة، وزيادة الطاقة الإنتاجية في العمل، وفق ما رواه الدكتور أسامة القناوي، خبير التنمية البشرية.

تحفيز النفس قوة النجاح

هناك العديد من الأشخاص، يحفزون أنفسهم بأنفسهم، بعبارات مثل «أنت شخص ناجح»، «أنت هتقدر تنجح»، «هنكمل المشوار» جميعها جمل تحفيزية يقوم بها الشخص من أجل ذاته، وهو ما يسمى بالتحدث مع النفس بشكل إيجابي، إذ يساعد في الرفع من مستوى الروح المعنوية، لابد أن يخصص لها بضع دقائق للحصول على تأكيدات إيجابية، مما يعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية، خاصة إذا استمر الشخص على ممارستها بشكل مستمر، وفق تعبير خبير التنمية البشرية.

أما عن تنظيم جدول يومي وتحديد الأنشطة الرئيسية في الصباح لتحفيز الإنتاجية وتعزيز الشعور بالنشاط والحيوية لابد من العمل عليه بشكل مستمر، هكذا عبر «القناوي»، مشيرا إلى أن هذه العادات الصباحية تساعد الشخص في بناء طاقة إنتاجية مهمة بعيدا عن التوتر والضغط والتعجل، مما يضمن سلامة العمل، للمزيد من التفاصيل من هنا.