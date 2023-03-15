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أستاذ اقتصاد زراعي: الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمدة مليون و740 ألف طن سنويًا

كتب:

هاجر عمر
02:07 م | الأربعاء 15 مارس 2023
إفتتاح الرئيس السيسي مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية

إفتتاح الرئيس السيسي مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية

قال الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، إن وجود مشروعات ضخمة لإنتاج الأسمدة، أمر في غاية الأهمية، فالأسمدة لا غنى عنها للإنتاج الزراعي، وتشهد أزمة عالمية على مستوى دول العالم أجمع، لوجود نقص في إنتاج الأسمدة عالميًا، خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث إن روسيا من كبار الدول المنتجة للأسمدة في العالم.

خطوات استباقية جنبت مصر تأثيرات أزمة نقص الأسمدة 

وأضاف كمال في مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر قامت بخطوات استباقية من خلال إنشاء مجمعات ضخمة للإنتاج، كان أولها مجمع الأسمدة الفوسفاتية بنفس الشركة عام 2019، والآن يأتي افتتاح هذا المجمع الضخم بـ 6 مصانع وبينها مصنع نترات النشادر الجيرية، وهي مواد مهمة جدًا للنبات.

الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمدة تصل إلى مليون و740 ألف طن سنويًا 

وأوضح أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية أن المصانع تعمل بطاقات إنتاجية كبيرة تصل إلى مليون و740 ألف طن سنويًا، وهو يحقق التكامل بين المحورين الرئيسين الزراعة والصناعة، ويساهم في التوسع الأفقي والرأسي، التوسع الرأسي بزيادة إنتاجية الفدان من المحاصيل، والتوسع الأفقي الأكثر أهمية الذي يتضمن وفقًا لخريطة التوسع الأفقي للعديد من المشروعات المهمة كمشروع المليون ونصف فدان ومشروع الدلتا الجديدة. 

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